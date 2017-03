Erki Savisaar: isa kandideerimine sõltub tema tervisest

Riigikogu keskfraktsiooni liikme Erki Savisaare sõnul kavatseb ta kindlasti kohalikel valimistel kandideerida, kuid veel pole teada millises piirkonnas - see sõltub tema isa Edgari otsusest ja tervisest.

"Kui isa kandideerib, siis tõenäoliselt ma olen Mustamäel. Kui ei kandideeri, siis on tõenäoline, et tuleb minna Lasnamäele," ütles Erki Savisaar "Ringvaates", vahendavad ERR Uudised.

See, kas Edgar Savisaar valimistel osaleb, ei ole veel selge. "Ütleme, et erakonna liikmetele väga meeldiks, kui ta osaleks valimistel. Selles ei nähta mingisugust probleemi, aga kas ta on selleks valmis, seda ta peab ise otsustama," rääkis Erki Savisaar.

"Täna ta ei ole öelnud selge sõnaga, et jah, ma igal juhul tulen. Ta on andnud märku, et kui tervis seda võimaldab, siis ta kaalub seda" lisas ta.

"Üksjagu palju aega läheb sellele, et harjutada proteesiga käimist. See on ikkagi väga oluline samm edasi," selgitas Erki Savisaar.