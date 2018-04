ERJK nõuab, et Tallinna linnapea Taavi Aas maksaks linnale üle 1000 euro tasu linnavalitsuse trükises "Stolitsa" ilmunud kirjutise eest, Aas vaidlustab nõudmise kohtus

Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon esitas Tallinna linnapea Taavi Aasale esialgse ettekirjutise tasuda linnale linnameedias ilmunud uudisloo eest üle 1000 eurose summa. Komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul pole Stolitsa puhul tagatud väljaande sisuline sõltumatus ja tegemist on propagandaväljaandega. Aas sellega nõus ei ole ja kui esialgsed vasturgumendid läbi ei lähe, vaidlustab ta ettekirjutuse kohtus.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) saatis eile Aasale ettekirjutuse esialgse variandi, kus on kirjas, et läinud aasta mais, viis kuud enne kohalike omavalitsuste valimisi Stolitsas ilmunud artikkel, mis rääkis Taavi Aasa kandideerimisest Tallinna linnapeaks on reklaamtekst, mille eest tuleb Aasal Tallinna linnale maksta 1011 eurot.

Kuigi Aas väidab, et tegemist on trahviga, lükkab ERJK aseesimees Kaarel Tarand selle ümber. "ERJK ei saa trahve üleüldse määrata. Praegu on lihtsalt kasutatud reklaami tegemiseks Tallinna linna vahendeid ja need tuleb Tallinna linnale tagais maksta," selgitas Tarand olukorda.

Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles Delfile, et protseduur näeb ette enne ettekirjutuse lõplikku kinnitamist kõne all olevate inimeste vastuargumentide ärakuulamise. Pärast seda kaalutakse esitatud argumente ja komisjon võtab ettekirjutuse osas vastu lõpliku otsuse.

Taavi Aas ERJK seisukohaga 1000-eurose tasu maksmise osas nõus ei ole ja leiab, et komisjon tugineb oma järeldustes väärinfole. Esialgu saab Aas esitada oma argumendid vastuseks komisjoni ärakuulamiskirjale, kuid komisjoni aseesimehe Tarandi sõnul on juba praegu küllaltki selge, et tegemist oli reklaamtekstiga ja mitte vaba ajakirjandusväljaande artikliga.

Aasa meedianõunik Priit Simson ütles Delfile, et linnapea plaanib otsuse vaidlustada, minnes vajadusel kohtuni. Kohtusse peab Aas asja andma juhul, kui ERJK jääb vaatamata vastuargumentidele lõplikus ettekirjutuses esialgsele seisukohale.

Kõnealuses ERJK hinnangul reklaamtekstina käsitletava artikli esimese pooles kiidab Keskerakonna esimees Jüri Ratas pikalt Taavi Aasa ja tema tehtud töid, selle teine pool sisaldab Aasa enda kirjeldust oma saavutustest Tallinnas, edasistest kavatsustest ja varasemast karjäärist.