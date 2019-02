ERJK: Keskerakond teadis ammu, et peab keelatud annetuste eest tasuma, osamaksed poleks teiste suhtes õiglane

Keskerakond teatas täna hommikul, et tasus ERJK ettekirjutise järgi riigieelarvesse 220 000 eurot . Samas avaldas Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kahetsust, et neil ei võimaldatud seda teha osade kaupa.

ERJKi esimees Liisa Oviiri kinnitas, et Keskerakond pöördus komisjoni poole sooviga tasuda summa 18 osa kaupa pooleteist aasta jooksul ning küsimust arutati pikalt ja põhjalikult.

"Lõplik otsus oli see, et kuna 2017. aasta suvest oli teada, et nad peavad selle ära maksma, siis oleks pidanud olema see summa broneeritud," seletas Oviir.

Ta lisas: "Leiti, et see pooleteist aasta pikkune ajatamine poleks õiglane ka teiste erakondade suhtes. Selle tõttu otsustaski komisjon, et soovime ühes osas maksmist."

Oviir lisas, et tal on hea meel, et Keskerakond summa korraga ära tasus ning ei ole lõputuid kohtuvaidlusi.

ERJK tegi Keskerakonnale ettekirjutuse, mille järgi käsitles komisjon erakonnale pärandatud Tartus asuva maja müümist 2011. aastal Paavo Pettaile keelatud annetusena.