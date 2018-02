ERJK juht Ardo Ojasalu näeb Tallinna venekeelses trükises Stolitsa Stalini aja tunnuseid

Täna ennelõunal puhkes Keskerakonna suunalt ootamatu kampaania, kus väikeste vahedega nõudsid Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni juhi Ardo Ojasalu tagasiastumist kaks kõrget parteilast: Tallinna linnapea Taavi Aas ja abilinnapea Tõnis Mölder.

Mõlemad isikud läkitasid meediale emotsionaalselt laetud pressiteated, kus avaldasid arvamust, et Tallnna linna väljaantavat venekeelset trükist Stolitsa uuriv komisjon ei saa mingi juhul oma töös olla objektiivne, sest selle liikmedki on juba Keskerakonna vastu kallutatud.

Millised hirmsad sündmused pidid juhtuma eilsel ERJK koosviibimisel, mis nüüd ERJK juhi tagasiastumise nõudmiseni viisid? Ilmselt on oma osa selles, et Ojasalu leidis trükise Stolitsa sisus olevat endise Kesklinna vanema Alar Nääme kuriteole (keskerakonna poliitik mõisteti mäletatavasti süüdi omastamises, kui ta linna raha eest Valgas valimisürituse korraldas) sarnaseid asjaolusid.

Ardo Ojasalu kinnitas täna Delfile, et eilsel koosviibimisel said küll mõnedki asjad selgemaks, ent midagi hullu siiski ei juhtunud. Ka täna tema tagasiastumist nõudev abilinnapea Tõnis Mölder, kes samuti ERJK-sse kuulub, on alati olnud komisjoni viisakas ja naeratav kolleeg, ütles Ojasalu.

Loe veel

Ojasalu tõdes Delfile, et luges eilsel ERJK koosolekul esimest korda elus põhjalikumalt Tallinna linnavalitsuse väljaannet Stolitsa ja sai teataval määral ehmatuse osaliseks. „Seal pole ikka Stalini aja ideoloogiast üle saadud, või on sinna tagasi liigutud,“ tõdes ta. Koosolekul tekkis tema sõnul eile arutelu, kas Stolitsat peaks hindama ajakirjanduse mõõdupuude järgi või hoopis teavitusena, millel ei ole vastupidiselt ajakirjandusele mingit ühiskondlikult olulist funktsiooni.

Ojasalu ütles, et tema soovinuks Stolitsat vaadelda heauskselt ajakirjandusväljaandena, ent enamus ERJK liikmeid pidasid väljaannet siiski trükiseks, millel ajakirjanduse tunnused puuduvad.

„Ühed inimesed ja üks omavalitsus teeb ikka, mis pähe tuleb,“ nentis Ojasalu, „mingit vastutust ei ole, et võiks oma rahakoti ja linna rahakoti lahus hoida.“

Möödunud aasta ühest Stolitsa numbrist (aastajärjekorras lehest number 24) leidis komisjon kolm kirjutist, mida on vaja põhjalikult edasi uurida. Lood pajatasid Jüri Ratasest, Yana Toomist ja Taavi Aasast. Menetlusalusteks isikuteks on selle juures linnapea Taavi Aas ja Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin. ERJK järgmine koosolek toimub 1. märtsil.