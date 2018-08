ERJK alustab Autorollo ja Reformierakonna seoste uurimiseks menetlust

Tarand rääkis, et komisjonile tegi avalduse menetluse alustamiseks Autorollo pankrotitoimkonna esimees Teet Järvekülg, kes esitas kahtlusi, et selles kaasuses on ettevõte moondunud erakonnale antud rahaks, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Et esitada antud teemal lisaküsimusi ja saada juurde informatsiooni pidigi komisjon oma töökorra järgi alustama menetluse. Tarand loodab, et pangad tulevad komisjonile vastu ja annavad lisainformatsiooni. Ta ütles, et kuigi antud teemaga seotud sündmused ulatuvad 8-9 aasta taha on pankades andmed ja erakondade finantsdokumendid alles hoitud vaatamata sellele, et seadus neid selleks peale seitset aastat enam ei kohusta.

"Nende annetuste küsimuses on Reformierakonna poolt korduvalt öeldud, et need isikud, kes neid summasid tol ajal erakonnale annetasid, tegid seda isiklikest vahenditest. Nüüd see tõestamise koht peaks olema selles kaasuses see, et millist ahelat pidi on jõudnud Autorollo raha nende Reformierakonna liikmeteni, kes on selle annetanud oma raha pähe erakonnale. /.../ Peaks tõestama seda, et see siiski on olnud juriidilise isiku annetus," selgitas Tarand.