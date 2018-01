Erik Roose hümni mängimata jätmisest aastavahetuse ööl: tegu oli markantse tööõnnetusega

Inimeste seas on palju furoori tekitanud tõik, et uusaastaööl ei kõlanud Vabaduse väljakul ega kodudes televiisorites ETV vahendusel Eesti hümn. Eesti rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimehe Erik Roose sõnul oli hümni mängimata jätmise puhul tegu markantse tööõnnetusega.

Roose tõdeb, et kuna ei viibinud uusaastaööl Tallinnas, siis ei tea veel kõiki asjaolusid, kes ja kuidas otsustasid, et tänavu kõlab hümni asemel Ivo Linna esituses „Eestlane olen ja eestlaseks jään”. „Kuulan täna kindlasti kõik osapooled ära, et kuidas sellise otsuseni jõuti,” möönis Roose ja lisas, et kuna tegu oli väga suure projektiga, mille üheks osapooleks on EV100 korraldustiim ja teiseks ERRi meeskond.

„Selge on see, et ma olen ka ise sellest otsusest väga jahmunud ja häiritud. Tegu on markantse tööõnnetusega,” ütles Roose täna hommikul Delfile. Roose möönis, et ETV aastavahetus-programmi jälgides ei saanud ta esimese hooga arugi, mis on puudu, kuid siis taipas, et tele-eetris ei kõlanud ju traditsioonilisel kombel Eesti hümn. „Leian, et hümni mängimine aastavahetusel on mõistlik ja hea traditsioon, kus ei ole erilist mõtlemiskohta,” sõnas ta.

Aastavahetuse programmi peaprodutsent Karmel Killandi vabandas avalikkuse ees ja selgitas, et sel aastal läheneti programmile uudselt ja oli ka teisi muudatusi. Näiteks oli taasiseseisvunud Eesti ajal esmakordselt riigipea rahva hulgas, pidades traditsioonilise uusaastakõne Vabaduse väljakul. Küll aga tõdes Killandi, et oleks pidanud rahvast säärasest muudatusest eelnevalt teavitama.

Roose aga leidis, et kui asi oleks tema kõrvu jõudnud varem, siis ilmselt oleks see muudatus ära jäänud ja hümn siiski kõlanud. ERRi juhatuse esimehe sõnul on tegu õppetunniga kõigi jaoks, ka juhtkonna. „Selliste suurte ürituste puhul peab juhtkond pidevalt n-ö kätt pulsil hoidma. Küsimus aga on, kuidas saavutada olukord, kus säiliks toimetuslik sõltumatus, aga siiski tehtaks õigeid otsuseid,” tõstatas Roose küsimuse.