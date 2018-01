Erik Roose "AK" ankrute vähendamisest: kui saame vähemaga hakkama, siis miks me peaksime pensionärilt, õpetajalt ja politseinikult raha ära võtma

ERRi juht Erik Roose ütles täna ilmunud intervjuus Eesti Päevalehele, et maksumaksja raha eest ülalpeetav ERR peab iga eurot väga hoolega lugema ja töö peab eriti efektiivne olema. Uudisteankrute arvu üle otsustamine aga on tema sõnul toimetuse juhtide, mitte juhatuse liikme tasemel.

"Minu jaoks on see põhimõtteline küsimus. Ma ei tee seda selle pärast, et meil näiteks üks ankur jäi üle. Vaid kui me ikkagi näeme, et me saame ilma hakkama, siis miks me peaksime pensionärilt, õpetajalt ja politseinikult raha ära võtma, et meil on ikka mõnus siin soojas toas olla, kuigi tegelikult väga vaja ei ole," selgitas Roose tänases intervjuus Eesti Päevalehele.

Ta selgitas, et ei pidanud konkreetselt "Aktuaalset kaamerat" silmas, vaid sama printsiip kehtib igas valdkonnas - ka näiteks autojuhtide või serverite arvu osas. Kuid nende üle otsustamine ei ole Roose sõnul ERRi juhatuse esimehe tasemel.

"Kui toimetus otsustas, et nad tahavad teha kas ühe, kahe või kasvõi kolme ankruga saadet – ma väga vabandan, aga mulle ei tundunud see otsus üldse juhatuse esimehe taseme otsusena. See on uudistejuhtide otsus, kuidas nad uudistesaate üles ehitavad," rääkis Roose.

"Kui aga selgub, et on vaja rohkem uudisteankruid, siis las nii olla. See ei ole mõeldud ühe isiku või toimetuse pihta, see on üldine printsiip."

ERRi uudiste- ja sporditoimetuse juhataja on Anvar Samost ja teleuudistejuhiks on Liisu Lass.