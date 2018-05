Eriarvamus: on tõenäone, et Edgar Savisaart tabab kohtu ette astudes surm

Edgar Savisaar Foto: Madis Veltman

Vaatamata Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) arstliku komisjoni lõppjäreldusele, et Edgar Savisaar on kohtukõlblik, on komisjoni endokrinoloogist liige Vallo Volke risti vastupidisel seisukohal, kirjutas ERR.ee.