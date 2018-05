Erasektorisse siirdunud Paavo Nõgene on jätkuvalt mitme kultuuriasutuse nõukogu liige

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene Foto: Priit Simson

Hiljuti kultuuriministeeriumi kantsleri kohalt lahkunud Paavo Nõgene on ministeeriumi esindanud mitme kultuuriasutuse nõukogus. Lisaks on Nõgese riigikogu nimetanud eksperdina ERR-i nõukogusse. Osast nõukogudest on Nõgene avaldanud soovi lahkuda.