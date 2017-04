Erandlik: kui valdav osa Euroopast eile puhkas, siis eestimaalased pidid tööd rabama

Täna on töönädala teine päev, ent valdavas osas Euroopa riikidest pandi alles eile pühadenädalavahetusele punkt ehk täna on esimene tööpäev.

Eestis on riigipühaks kuulutatud ülestõusmispühadele eelnev suur reede ja ülestõusmispühade esimene püha. Ilmselt tuli paljudele üllatuseks, et näiteks eile ei toiminud pankadevahelised euromaksed. Selgitus oli pankade poolt ühene - pühade tõttu on suletud üleeuroopaline arveldussüsteem TARGET2, sh ka selle Eesti osa.

Euroopa Liidus on 28 riiki, neist 25 riigis oli ülestõusmispühade teine püha vaba päev. Lisaks Eestile oli see tööpäev Maltal ning Portugalis (ning osades Hispaania autonoomsetes piirkondades). Ülejäänud Euroopa riikidest oli eile tööpäev Valgevenes, Lichtensteinis, Monacos, Moldovas, Montenegros, San Marinos ja Türgis.

Eesti riigikogus on võimaliku vaba päeva üle arutletud, kuid ettepanekud on takerdunud, kuna Eestis on kirik ja riik lahus ning Eesti ei ole kristlik riik.

Lugejad, mis arvate, kas ülestõusmispühade teine püha peaks olema vaba päev?