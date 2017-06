Erakonnakaaslastele peksa anda lubanud Ratase nõunik: kahetsen, et ületasime oma naljadega hea maitse piiri

Jüri Ratase nõunik ja Keskerakonna noortekogu esimees Alina Tubli vabandab avalikkusesse lekkinud skandaalse sõnavõtu pärast.

"Vabandan nii erakonnakaaslaste kui avalikkuse ees, et meediasse sattunud sõprade privaatne sotsiaalmeedia vestlus inimesi avalikult solvas või halba valgusesse jättis. Kahetsen, et ületasime oma naljadega hea maitse piiri ning jätsime kõrvaltvaatajatele vale mulje. Kinnitan, et oleme juhtunust õppinud," teatas Alina Tubli Delfile antud kommentaaris, täpsustamata, kas jätkab noortekogu esimehe ning Jüri Ratase nõuniku ametis.

Keskerakonna juhtkonna liikmetele saadeti teisipäeval koopia Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete kinnisest vestlusest, kus noortekogu juhiks olev peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli sõimab inimesi, lubab neile peksa anda ja planeerib erinevaid intriige, et ebameeldivad inimesed ei saaks erakonnas häid kohti. Vestlus oli lisaks intriigidele lihtsalt täis erakonnakaaslaste kommenteerimist. Näiteks arvustas Tubli Pirita linnaosavanem Tõnis Mölderi Facebooki lehte. Tubli eriliseks vihaobjektiks on noortekogu juhatuse liige Triinu-Liis Paabo ja tema toetaja, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Näiteks võttis Tublilt kõvasti energiat, et tõrjuda Paabo Keskerakonna roheliste kogu juhatusest.

Juhtunut kommenteerinud Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorf leidis, et Alina Tubli peab skandaalse sõnavõtu pärast vabandama ning tema edasise jätkamise tööpostil peaks otsustama peaministri büroo.

"Ma kustutan enne oma Facebooki konto ära kui teda laigin," märkis Tubli kesklinna linnaosavanema Taavi Puki kampaanialehe kohta.

"Ma olen absoluutselt seda meelt, et võiks ta välja visata ja talle peksa anda," kirjutas Tubli erakonnakaaslasest Triinu-Liis Paabost.

"Tublid! Aitäh teile! Ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa," oli Tubli üks kommentaar Jaanus Karilaiu kohta.

Need on vaid mõned näited 27-aastase Jüri Ratase nõuniku ning Keskerakonna noortekogu esimehe Alina Tubli sulest.

Kogu Keskerakonna juhtidele saadetud Tubli ja tema sõprade kirjavahetust saab lugeda SIIT.