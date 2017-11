Erakonnakaaslasi ähvardanud Alina Tubli võib saada Pirita linnaosa vanemaks

Erakonnakaaslasi ähvardanud peaminister Jüri Ratase nõunikust Alina Tublist võib saada Pirita linnaosa vanem.

Pirita linnaosa vanema üks kandidaate on ERR-i andmetel peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli, kes seda ise kinnitada ei soovinud. "Kandidaadid kinnitab Tallinna nõukogu ja midagi kindlat ma öelda ei oska," ütles Tubli, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tubli sattus kõrgendatud tähelepanu alla juunis, kui avalikkuse ette jõudsid tema ähvardused erakonnakaaslaste suunas. Tubli lubas anda peksa nii noortekogu liikmele Triinu-Liis Paabole kui ka tema toetajale, Keskerakonna aseesimehele Jaanus Karilaiule. Tubli vabandas meedia teel juhtunu pärast ja sõnas, et tal on kahju, kui need naljad solvasid keskerakondlasi. Paabo rääkis juhtunust, et temal on häbi seda teksti lugeda ja leidis, et kriminaalse kõnepruugiga isikud ei saa kuuluda ei noortekogusse ega keskerakonda.

Erakonnakaaslasi ähvardanud Alina Tubli astus tagasi Keskerakonna noortekogu esimehe kohalt, kuid jätkab tööd peaminister Jüri Ratase büroos.

Vladimir Svet Kesklinna vanemaks, Jaanus Riibe Nõmmet juhtima

Senisest õiguskantsleri nõunikust Vladimir Svetist võib saada Tallinna Kesklinna vanem.

"Seda ma ei saa teile kinnitada, seda saab teile kinnitada ainult Tallinna linnavalitsus," ütles Svet vastuseks ERR-i küsimusele, kas temast saab uus Kesklinna vanem.

Üheks linnaosavanemaks võib tõusta Jaanus Riibe, kes siiani töötas Lasnamäe linnaosavanema asetäitjana. Riibe puhul on räägitud võimalusest, et temast võib saada Nõmme linnaosa vanem.

"Saan öelda, et täna õhtul on Tallinna nõukogu, mis esitab linnaosa vanemate kandidaadid. Ma saan kinnitada, et ma olen erakonna juhtidega kohtunud ja oleme rääkinud erinevatest linnaosadest. Aga konkreetselt kuhu, seda ma täpselt kommenteerida veel ei tahaks," ütles Riibe ERR-ile.

Möödunud teisipäeval kogunenud Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu kinnitas nõukogu esimehe Jüri Ratase ja Tallinna linnapea Taavi Aasa ettepanekul kaheksast linnaosavanema kandidaadist neli – Mustamäe, Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Haabersti.

Tallinna suurima linnaosa, Lasnamäe, juhina jätkab ettepaneku kohaselt Maria Jufereva. Samuti jätkavad Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosavanemad, kelleks on vastavalt Marek Jürgenson ja Raimond Kaljulaid. Mustamäe linnaosavanema kandidaadiks nimetati aga Lauri Laats, kes on töötanud nii Mustamäe linnaosavanemana kui ka linnavolikogu aseesimehena.

Täna õhtul kell 18 kogunev Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitab ülejäänud nelja linnaosa - Pirita, Kesklinna, Nõmme ja Kristiine - vanemad.