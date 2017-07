Erakonnakaaslasi ähvardanud Alina Tubli astub Keskerakonna noortekogu esimehe kohalt tagasi, kuid jätkab Ratase nõunikuna

Erakonnakaaslasi ähvardanud Alina Tubli astub tagasi Keskerakonna noortekogu esimehe kohalt, kuid jätkab tööd peaminister Jüri Ratase büroos.

Möödunud teisipäeval avaldas Delfi vestluse, kus Tubli ähvardas oma erakonnakaaslasi. Tubli lubas anda peksta nii noortekogu liikmele Triinu-Liis Paabole kui ka tema toetajale, Keskerakonna aseesimehele Jaanus Karilaiule. Tubli vabandas juhtunu pärast. Triinu-Liis Paabo leiab, et kriminaalse kõnepruugiga isikud ei saa kuuluda ei noortekogusse ega keskerakonda.

Juhtunut kommenteerinud Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorf leidis, et Alina Tubli peab skandaalse sõnavõtu pärast vabandama ning tema edasise jätkamise tööpostil peaks otsustama peaministri büroo. Büroo juht Tanel Kiik on Delfile öelnud, et Tubli jätkab peaministri büroos.

Vestlust Tubli ja tema sõprade vahel saab lugeda SIIT.

Täna teatas Alina Tubli, et lahkub Keskerakonna noortekogu esimehe kohalt.

Delfi avaldab Keskerakonna noortekogu esimehe ja peaminister Jüri Ratase nõuniku Alina Tubli pöördumise.

Head sõbrad!

Eelmise nädala teisipäeval sain ma teiste seas kirja, milles tehti anonüümseid etteheiteid Keskerakonna Noortekogu juhtimisele. Kirjale olid lisatud valitud väljavõtted minu ja mu sõprade kinnisest Facebooki vestlusest. Oleme kontole sissemurdmise ja privaatsete vestluste lekitamise kohta teinud ka politseile avaldused.

Loomulikult mõistame me tagantjärele kõik, et kasutasime vestluses liialt värvikaid kujundeid ja meie naljad polnud kohati kõige õnnestunumad. Meie eesmärk ei olnud kedagi solvata ega kedagi nende naljadega haavata. Loomulikult oli meie mõttevahetuses aeg-ajalt väljendatud emotsioone ja mõningate asjade kohta ka pettumust, kuid meie siht ei olnud kindlasti kedagi ähvardada.

Kandideerisime oma sõpradega möödunud aasta lõpus Keskerakonna Noortekogu etteotsa, sest me usume siiralt selle organisatsiooni missiooni ja vajalikkusesse. Mõistsin toona, et see ametikoht nõuab väga palju vabatahtlikku tööd ja suurt pühendumust ning ma pole kunagi mõelnud sellest kui positsioonist või sammust karjääriredelil. Valituks osutununa tegin seda tööd oma võimete ja teadmise järgi ning proovisime anda ennast parima. Tahan tänada kõiki kesknoori selle enam kui poole aasta eest, sest meil õnnestus teha palju toredaid asju ning võtta ette nii mõndagi head! Poliitika on väga huvitav ja õpetlik, kuid seal tuleb alati olla valmis ka ebaõigluseks ja rasketeks kompromissideks. Vahel tuleb oma mina unustada ja isiklikud soovid alla suruda, mis on emotsionaalsematele inimestele kahtlemata raske. Mulle on raske.

Mulle teeb haiget, et me tegime tahtmatult teistele haiget. Mul on raske leppida ka sellega, et keegi on pikema aja jooksul salaja minu, mu sõprade ja lähedaste omavahelist suhtlust jälginud. Mul on väga kurb meel, et valitud osa sellest suhtlusest jõudis avalikkuse ette ning avaldati ajakirjanduses võõrastes huvides. Ma olen selle kõige tõttu otsustanud, et lahkun noortekogu esimehe kohalt. See on olnud amet, mida ma täitsin suure missioonitundega ning lootes teha head. Nüüd jätan selle eluetapi raske südamega selja taha.

Tegelikult on mul väga vedanud. Mul on olnud väga kokkuhoidev kollektiiv, hoolivad ja armsad sõbrad ning imelised ametikaaslased.