Erakonnad reitingutest: Eesti 200 toob ainsana riigikogusse uusi nägusid, reform loodab, et maksuteemad on arutelu keskmes

Eesti 200 juhatuse aseesimees Liina Normet kommenteeris, et uued reitingud kinnitavad, et järgmisesse riigikogusse toob uusi nägusid vaid Eesti 200. "Kui me vaatame neid erakondi ja kampaaniaid, siis reaalset muutust ja värskeid inimesi toob järgmisesse Riigikogusse ainult Eesti 200," kommenteeris ta.

"Uuring näitab, et meil on kindel baasvalija ja kõik, kes tegelikult muutust tahavad, koondugu Eesti 200 selja taha. Meie analüüs näitab, et koos muutust soovivate inimestega suudame oma toetust viimase kuu jooksul kahekordistada," oli Normet enesekindel.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõõmustas, et reiting erakonnale tõusutrendis oli. "On selge, et Reformerakonnal on võimalik need valimised võita. Värske Turu-uuringute küsitluse järgi on Reformierakond kasvatanud toetust ja lähenenud Keskerakonnale, jaanuaris ilmunud EMORi uuringus olime juhtkohal," meenutas Kallas.

"Maksu- ning majandusteemad on tõusnud peamiseks aruteluaineks," arvas Kallas, miks on Reformierakonna toetus suurenenud.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas, et vastupidiselt Reformierakonnale, on nende meelest valimiste kesksed teemad sotsiaalsemat laadi. "Peretoetuste tõstmine, ravijärjekordade lühendamine, erakorraline pensionitõus ning inimeste sissetulekute suurendamine," loetels Ratas. "Samuti seisame selle eest, et ei pöörataks tagasi olulisi otsuseid, nagu tasuta ühistranspordi laiendamine, üleminekutoetuste maksmine põllumeestele või arstiabile sadu miljoneid lisaraha toonud tervishoiureform,“ tõi Ratas välja.

Peaminister rõhutas, et kuigi palju tööd on juba tehtud, siis raske valimisvõitlus seusab alles ees.