Erakonnad ootavad Euroopa parlamendi kandidaatidega viimase minutini

Kuigi haridus- ja teadusministeeriumi kuluaarides sahistatakse, et sealne tänane minister Mailis Reps tahab sammud seada Euroopa parlamendi suunas, lükkab Reps ise kõik sellised väited ümber. "Meil on Jüriga väga hea meeskond, tahan toetada Jürit," kostis ta arupärimisele. Samuti tõi Reps välja, et tema väikesed lapsed hoiavad teda siiski Eestis.

Repsilt uurides, et kas erakond plaanib seada esinumbriks sel korral Yana Toomi (eelmisel korral oli esinumbriks Edgar Savisaar), nentis haridus- ja teadusminister, et erakonnas pole veel sellele sugugi mõeldud. Ja sellele pole mõeldud põhjusega, sest valimistähtajad lubavad enne selgitada välja, kes pääseb kodusesse parlamenti ja sealt edasi langetada otsuseid Euroopa tarbeks.

Kui riigikogu valimiste valimispäev on 3. märtsil, siis selleks ajaks pole veel isegi alanud Euroopasse pürgiva seitsme registreerimine - see saab alguse alles 27. märtsil, viimane tähtaeg oma avaldus lauda panna on 6. aprillil.

Selline mänguruum tekib Eesti poliitmaastikul esimest korda, sest varasemalt pole Euroopa valimised riiklikega kattunud. Välispoliitikahuvilistele on see aga kurvaks teadmiseks, sest tõenäoliselt jäädakse kandidaatide väljakuulutamisega ootama viimase minutini, kui on selgunud, kes on moodustanud koalitsiooni ning kes moodustavad valitsuse.

Juhul kui mõni erakond peaks jääma ootamatult opositsiooni, jääb mõnekuise vahe tõttu võimalus mängida oma tugevamad kaardid ümber Euroopa valimisteks. Samuti saab nii valitsuse sõlminud erakond kokku leppida, kes valib ministritooli, kes saadetakse Brüsselisse.

Siiski käis Taavi Rõivas oktoobri keskpaigas ERR-ile välja, et on Reformierakonna number kaks, Andrus Ansipi järel.