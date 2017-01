Erakondade toetamisaktsiooni korraldaja: ükski erakond pole ise toetust küsinud ega ka mingeid konkreetseid kokkuleppeid pole olnud

Kolmanda lapse toetuse tõstmist pooldanud erakondadele suure annetuse korraldanud Bigbanki osanik Parvel Pruunsild selgitas, et toetamine oli nende endi algatus.

Kaheksa ettevõtjat maksid igaüks SDEle, Keskerakonnale ja IRLile 28 000 eurot ehk kokku 224 000 eurot ja Reformierakonnale 16 000 eurot. Kopsaka rahasummaga toetasid erakondi Karli Lambot, Jaan Tallinn, Heldur Meerits, Margus Linnamäe, Aivar Berzin, Priit Alamäe, Parvel Pruunsild ja Vahur Voll.

"Toetasime kõiki erakondi, kes hääletasid lastetoetuste ja suurpere toetuste suurendamise poolt nii, et kolme lapsega pere saaks kuus kokku 500 eurot toetust. Ükski erakond pole ise toetust küsinud ega ka mingeid konkreetseid kokkuleppeid pole olnud, seega võis see laekunud summa mõne jaoks tõesti üllatus olla, nagu Reformierakond eile õhtul mainis," kommenteeris Pruunsild toetust.

"Küll olime meie öelnud, et kui selline toetusmehhanism luuakse, siis ettevõtjad selle poolt hääletanud erakondi ka toetavad. Kuna Reformierakond hääletas küll selle kasvu poolt 400 euroni, aga viimase 100-eurose suurendamise poolt ei hääletanud, siis on nende summa veidi väiksem kui teistele annetatu," lisas Pruunsild.

Sündimus ja demograafiline olukord ongi Pruunsilla sõnul Eesti probleem number üks. "Rein Taagepera on aastaid rääkinud, et kui nii jätkame, siis me vabaduse aega üle ei ela, ehkki okupatsioonid elasime üle," nentis Pruunsild.

Parim viis üritada seda suunda muuta on tema hinnangul kolmanda lapse toetus, sest rahvastiku n.ö taastootmine on nullis siis, kui peres on minimaalselt 2,1 last. Eestis on see näitaja täna 1,54.

Loe veel

"Meil on veel kümme aastat parimas lastesaamise eas suurim ehk laulva revolutsiooni põlvkond ja kui me sel ajal isegi ei püüa kolmandate laste sündi motiveerida, siis hiljem pole midagi teha - seda aega ja neid lapsi enam kusagilt juurde ei tule. Selge on ka see, et need lapsed saavad sündida ainult peredesse, kes neid ka tegelikult soovivad, aga on majanduslikel põhjustel laste saamise siiani edasi lükanud. Kui keegi üldse lapsi ei taha, siis sel juhul ei mõju mingi toetus," nentis Pruunsild.

Pruunsild kinnitas, et tema on tõesti päris mitu aastat selle teemaga tegelenud ja ka mitmed annetanud ettevõtjad selle teemaga seoses omavahel tuttavaks teinud.