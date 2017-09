Erakondade rahastamise komisjon asus Sultsi linnahalli värvimise juhtumit uurima

Erakondade rahanstamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Ardo Ojasalu kinnitas, et komisjon on otsustanud alustada menetlust kas Märt Sults on saanud linnalt raha, et end kandidaadina Linnahalli värvimisega eksponeerida.

"Üks Tallinna kohalikel valimistel kandideeriv isik on end selle Linnahalli värvimisega seoses kõvasti eksponeerinud. Oleks see olnud tavaline tegevus, mis on planeeritud Linnahali enda poolt, siis ei oleks sellest suurt probleemi," ütles Ojaslu Delfile ja EPL-ile.

Samas tuleb tema sõnul välja, et see teema on olnud arutlusel eri ametkondades ja on tehtud otsus, et Linnahalli värvimine on ebaseaduslik ja seda ei tohi teha, kuid samas on linn eraldanud selleks raha klausliga, et seda tohib kasutada seadulikuks tegevuseks.

"Kui see raha on nüüd liikunud – me peame seda kontrollima – selleks, et konkreetset kandidaati promoda, on tegu üritusturunduse laadse asjaga. Meie ülesanne on kontrollida, kas selle nn häppeningi tegemine on konkreetselt seotud selle rahaga, mida linnaeelarvest on eraldatud," ütles Ojasalu.

Üleeile kirjutas Delfi, et Tallinna linn eraldas linnahalli maalingute jaoks 15 000 eurot. Kopli kunstikooli juht Mari-Liis Sult väidab, et tema pole raha küsinud, kuid ometi tema kooli kontole rahasumma laekus. Värvimise organiseeris aga keskerakondlane Märt Sults, kelle sõnul kasutati tööde tegemiseks erafinantseeringut.