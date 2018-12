Erakondade esindajad reitingust: Keskerakond arvab, et EKRE vahetab oravad välja, EKRE sõnul rakendasid sotsid ja Eesti 200 antifa-taktikaid

Karilaid sõnas, et Keskerakond, EKRE ja Eesti200 on tõmbamas endale Reformierakonnas pettunud valijaid. „Majandus, julgeolek ja e-riik on märksõnad, mille monopoli on Reformierakond kaotanud. Keskerakond on näidanud kahe aastaga valitsuses nendes ja paljudes teistes valdkondades tugevat kompetentsi ja paljastanud varasemad propagandavaled, millega tänast peaministrierakonda aastaid rünnati. EKRE on rahvuslikul teljel suutnud Reformierakonna valijad endale haarata ning Eesti200l on ettevõtjad ja pärisspetsialistid vastukaaluks multitalent Jürgen Ligile,“ tõi Karilaid välja.

EKRE esimees Mart Helme kommenteeris, et peamiseks põhjuseks, miks populaarsus on kasvanud, on erakonna jaoks õnnestunud arutelu rändepakti üle. "EKRE tõi rändepakti teema esimesena avalikkuse ette ja me jätkame võitlust, et meie riik selles paktis ei osaleks. Isamaa andis ju alla! Alguses võttis jõulisi poose, aga loobus võitlusest kohe, kui koalitsioonikaaslased Keskerakond ja SDE neil suud katuserahadega täis toppisid. Poliitikat jälgiv valija saab aru, et EKRE on ainus, kes on rändeleppe, rahvusriigi ja suveräänsuse küsimustes vankumatu ja võitlusvõimeline," kommenteeris Helme.

"Kindlasti avaldas reitingutele mõju aga ka see, et vasakradikaalide – sotside ja Eesti200 – provokatsioonid Toompeal ja Vabaduse väljakul pöörasid nende endi vastu. Iga vähegi süvenemisvõimeline inimene nägi läbi, et need erakonnad tahavad Eesti poliitikasse tuua madalat ja Läänest kopeeritud Antifa-taktikaid nagu provokatsioonid, laste kasutamine inimkilbina, parempoolsete demoniseerimine ja neile vägivaldsuse omistamine – samal ajal kui tegeliku vägivalla toomisega Eesti poliitikasse tegelevad vasakpoolsed ise. Sotside ja Eesti200 alatud võtted lendasid neile endile vastu vahtimist. Eesti inimesi ei ole võimalik läbinähtavate valedega manipuleerida, inimesed mõtlevad oma peaga ja on võimelised heal ja kurjal vahet tegema," lisas ta.