Erakliinikute riigihanke suurima pakkuja suhtes alustati kriminaalmenetlust

"Haigekassa eriarstiabi riigihanke segadused, mille "Pealtnägija" septembri lõpus päevavalgele tõi on jõudnud uude faasi: terviseameti kuriteoteate alusel algatas prokuratuur kriminaalmenetlust Medita kliiniku suhtes, paragrahvi alusel, mis käsitleb valeandmete edastamist," teatati "Pealtnägija" Facebooki lehel.

Medita kliinik oli suurim eriarstiabi hankes osalenud pakkuja, kes soovis Tallinnas ja Tartus saada kokku 37 lepingut eriarstiabi osutamiseks ning vihastas sellega paljusid konkurente, kelle sõnul on tegemist sisuliselt riiulifirmaga. Kuigi Medita on Tartus tegutsenud juba mitu aastat, on nad Tallinnas uued tegijad ja "Pealtnägijale" teadaolevalt puudutab kriminaalmenetlus Tallinnasse rajatava haigla ruumide projekti võltsimist.

Terviseameti õigusnõunik Agne Ojasaar kinnitas "Pealtnägijale", et amet on prokuratuurile süüteate edastanud, kuid lisas, et ei saa menetluse huvides täpsemat infot avaldada. Küsimusele, kas Medita kliinik saab praegu Tallinnas eriarstiabi teenuseid osutada, vastas Ojasaar: "Praeguses olukorras saame kinnitada üksnes seda, et ettevõttele on käesoleva aasta mais väljastatud erihaigla tegevusluba, mis on novembri lõpust tunnistatud kehtetuks - seega selle loa alusel ettevõte Tallinnas teenuseid osutada ei saa."

Prokuratuur kinnitas pressiesindaja vahendusel "Pealtnägijale", et koos Põhja prefektuuri kriminaalbürooga uuritakse kliiniku poolt valeandmete edastamist, aga menetlus on algusjärgus ja kedagi pole veel kahtlustatavana üle kuulatud.

Medita kliiniku juht Kristo Ausmees kuulis nende suhtes algatatud kriminaalmenetlusest "Pealtnägija" käest ja seega ei osanud teemat lähemalt kommenteerida.