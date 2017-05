EPLi ja Delfi uudistetoimetust hakkab juhtima Raimo Poom

10. juulist asub EPLi tegevtoimetaja ning EPLi/Delfi uudistetoimetuse juhina tööle Raimo Poom.

Seni täitis neid kohustusi Holger Roonemaa, kuid ta siirdub 10. juulist puhkusele ning seejärel kümneks kuuks USAsse õppima.

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütleb, et sellega seoses käivitati konkurss, et leida Eesti parimale uudistejuhile asendaja. "Konkursil osales viis inimest ja võitjaks osutus Raimo, kes on viimased aastad töötanud EPLi ja Delfi välistoimetuse juhina. Varem on Raimo töötanud ka EPLi uudistetoimetuses."

Ta lisab, et Raimo on end tõestanud professionaalse, nõudliku, laia silmaringi ja veebi- ning paberajakirjanduse detaile ja rolli mõistva toimetajana. "Samuti on ta üles näidanud aktiivsust ja leidlikkust, kuidas veebis ja lehes lugusid paremini esitleda ja välja mängida."