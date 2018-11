EOK: oleme kindlad, et seksuaalse väärkohtlemise probleem on olemas. Suhtume sellesse väga tõsiselt

„Kuriteo korda saatnud treenerid kaotavad treenerikutse. Muidugi paneme ka kõigile lapsevanematele südamele, et enne laste treeningutele registreerimist vaadata järgi treenerite registrist, kas treeneril on kutse ja treenerina tegutsemise õigus ning milline on treeneri kvalifikatsioon ehk haridus ja oskused,“ leidis Sukles.

EOK on alustanud rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ja Kultuuriministeeriumiga koostöös ennetusprogrammide ja tugiprogrammide väljatöötamist. Samuti oleme loomas sihtasutust, mis pühendub erinevate probleemide vastu võitlemisele spordis, sealhulgas ka väärkohtlemine ja ahistamine. Seega on tööle tulemas inimesed, kes tegelevad konkreetselt just spordivaldkonna väärkohtlemise vastase ennetuse ja tugitööga.

„Tuleb endale aru anda, et väärkohtlemine ei ole probleem, mida saaks lahendada kampaaniakorras. Siin on vaja väga teadlikke ja läbimõeldud lahendusi, kuulata eksperte, kes tunnevad spordivaldkonda ning väärkohtlemise problemaatikat spordis, ning teha sisulist ja järjepidevat tööd. Võtmesõnaks on usaldus ja koostöö – koostöö spordiorganisatsioonidega, koostöö sportlastega, koostöö treenerite ja teiste sporditöötajatega, koostöö ekspertide ja õigusorganitega,“ rääkis Sukles.

Suklese sõnul on spordi jaoks on suur kitsaskoht olnud see, et meie süsteemidel ei ole veel karistusregistriga andmete automaatse vahetamise õigust. Kaalumisel on andmevahetuse loomine karistusregistriga, et välistada tulevikus olukordi, kus alaliidud omistavad treeneri kutse isikule, kellele seda tegelikult anda ei tohiks.