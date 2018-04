Enno Tamm lahkub TLT juhi kohalt

Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi juhatuse esimees Enno Tamm lahkub ametist pärast seda, kui ettevõtele on konkursil leitud uus juht

TLT nõukogu esimees Taavi Aas ütles Vikerraadiole, et Enno Tamme tagasiastumispalve rahuldatakse siis, kui uus juht ettevõttele on leitud, vahendab ERR Uudised.

Ta avaldas lootust, et konkurss jõuab lõpule juuliks.

Aas ise teatas juba möödunu neljapäeval, et lahkub TLT nõukogu esimehe kohalt, mille võtab tõenäoliselt üle Kalle Klandorf.

"Kui sellised asjad võimalikuks osutusid, siis see on väga kahetsusväärne ja ei ole mõistlik vaatamata ka paljudele õnnestumistele sellel juhikohal jätkata," ütles Enno Tamm Delfile. Samas peab tema sõnul tagama ettevõtte jätkusuutliku toimimise. "Eks ma üritan siis seda jooksvat tööd teha, kuni uus juhatuse esimees on leitud."

3. aprillil pidas keskkriminaalpolitsei kinni TLT juhatuse liikme Alar Urmi, bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkeli (tegemist on tuntud poliitiku Andres Herkeli nimekaimuga), bussiremonditöökodade juhi Hannes Erbseni ning bussiremonditöökodade asejuhi Jaanus Vingi.