Enne mandril, nüüd ka Saaremaal: noored tohtrid ravivad hambaid mikroskoobi abil

Kuressaare hambapolikliinik pakub esimesena Saaremaal võimalust ravida hambaid mikroskoobi abil.

“Mandril on mikroskoobi kasutamine ravis üsna levinud, Saaremaal seda aga siiani teha ei saanud,” tõdes hambapolikliinikus hambarstina töötav Rasmus Laan, kirjutab Saarte Hääl.

Mikroskoopi saab kasutada igas hambaravi valdkonnas: nii diagnoosimisel, ravimisel, kirurgias kui ka proteetikas.

“Eriti oluline on mikroskoop diagnostikas – ravida saame ju seda, mida näeme,” lausus dr Laan. “Kui luup võimaldab näha kaks-korda paremini kui palja silmaga, siis mikroskoop kuni nelikümmend korda paremini.”

Mikroskoobi abil saab tuvastada näiteks mõrasid hammastes ja täidise lekkeid, hambakaariest diagnoosida aga juba varases faasis.

Nii dr Laan kui ka tema kolleeg Mariann Tartes leiavad, et kvaliteetse juureravi tegemiseks on mikroskoop lausa asendamatu.

“Hambas olevate kanalite suudmed on vähem kui 1 mm pikkused, neid kanaleid on aga väga palju,” selgitas dr Laan. “Et need korralikult puhastada, on need vaja kõigepealt üles leida.”

Allikas: Saarte Hääl