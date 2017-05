Enn Eesmaa uuele IRL-i esimehele: tugeva koalitsiooni püsimiseks peame jätkama ühises vaimus

Riigikogu asespiikri Enn Eesmaa (Keskerakond) hinnangul on IRL-i uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder tugev juht, kes viib kõigi ootuste kohaselt erakonna seisakust välja.

„Kuigi kumbki esimehe kandidaat ei söendanud kampaania ja valimiste ajal avalikustada missuguseid eesmärke soovivad nad valitsuses läbi viia, leian, et tugeva koalitsiooni püsimiseks peame jätkama ühises vaimus,“ sõnas Eesmaa.

Ta lisas, et Seeder on IRL-ile tugev juht, kes kõikide ootuste kohaselt viib erakonna praegu valitsevast seisakust välja.

„Varasemad kohalike omavalitsuste valimised on näidanud, et madalat toetust omanud erakonnad võivad valimispäeval saada hüppelise toetajaskonna kasvu, kuid selleks vajab erakond tugevat liidrit,“ tõdes Eesmaa ning kinnitas omalt poolt, et uus esimees on ennast liidrina korduvalt tõestanud nii IRL-i volikogu esimehena kui ka põllumajandusministrina mõlemas Ansipi valitsuses.

Lõpetuseks õnnitles Eesmaa võitjat: „Soovin meie heale kolleegile ja koalitsioonipartner Helir-Valdor Seedrile õnne ja jõudu erakonna juhtimisel!“

Helir-Valdor Seeder on Isamaa ja Res Publica volikogu esimees ning olnud XIII Riigikogu I aseesimees. Ta oli põllumajandusminister Andrus Ansipi teises ja kolmandas valitsuses ning täitis rahandusministri kohustusi 21. maist 4. juunini pärast sotsiaaldemokraatidest ministritest vabastamist.

Täna otsustas Isamaa ja Res Publica suurkogu, et erakonna juhtimise võtab Margus Tsahknalt üle IRLi volikogu esimees Helir-Valdor Seeder, kes saavutas 322 häälega võidu sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 304 hääle ees. Lisaks uuele esimehele valis IRLi suurkogu veel kolm aseesimeest ja 20 eestseisuse liiget.