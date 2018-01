Enn Eesmaa töötavatele pensionäridele: „Palume rohkem panustada. See raha läheb vähem teenivate inimeste toetamiseks ehk solidaarsema ühiskonna loomiseks.”

Keskerakonna juhatuse liige, riigikogu asespiiker Enn Eesmaa nendib vastuseks kümnete töötavate pensionäride pahameelele tänases Delfi Ärilehes, et kuigi valdav enamik pensionäre maksureformist võidab, siis 23 000 pensionäril palub riik tõesti rohkem panustada, et luua solidaarsemat ühiskonda.

Eesmaa nentis Delfile, et uus maksusüsteem töötab pensionäride ja töötavate pensionäride puhul täpselt samamoodi nagu teiste puhul.

„Maksureformist võidab üle 40 protsenti pensionäridest ning 51 protsenti eakatest jääb netopension samaks. Tänasest enam hakkab tulumaksu maksma hinnanguliselt 6-7 protsenti kõigist pensionäridest, ehk inimesed kelle töötasu + pension on kokku üle 1 352 euro. Võidetud või enam makstud summade erinevus teiste töötajatega võrreldes tuleneb asjaolust, et uus maksuvaba tulu (500 eurot) kehtib kõigile võrdselt ning eraldi pensioni maksuvabastust enam pole,” nentis Eesmaa.

Ta rõhutas, et Eesti circa 400 000-st pensionisaajast 93 protsendi netosissetulek tõuseb maksureformi tulemusel kuni 16,8 euro võrra kuus või jääb samaks. „Samal ajal palume 6-7 protsendil kõrgema sissetulekuga pensionäridel tõepoolest senisest 0,1-83,2 eurot rohkem panustada. See raha läheb vähem teenivate inimeste toetamiseks ehk solidaarsema ühiskonna loomiseks.”

Eesmaa ütles, et märkab Eestis üha rohkem teiste toetamise positiivset mõttelaadi. „Võtame või aasta lõpul tehtud avalikud, helded ja heatahtlikud annetused. Viimaste arvutuste kohaselt hakkab enam tulumaksu maksma circa 23 000 töötavat pensionäri ning maksimaalsel määral ehk 83,2 eurot rohkem tuleb tasuda 7 000 neist, kes teenivad üle 2 100 euro kuus.”

Eesmaa rõhutas, et keskmine pension tõuseb tänavu 1. aprillil prognooside kohaselt 6,3 protsenti, mis toob tema sõnul aastases arvestuses netosissetuleku tõusu veel enamatele. „Kindlasti on Eesti pensionid jätkuvalt liiga väikesed ning peame leidma täiendavaid lahendusi eakate inimeste heaolu parandamiseks,” tõdes Eesmaa. „Eesti Keskerakond on läbi aastakümnete seisnud eakate ja tööinimeste eest ning teeb seda ka tulevikus. Just seetõttu on erakonna volikogu rõhutanud, et 2019. aasta riigikogu valimisplatvormi koostamisel tuleb välja pakkuda uued lahendused pensionipoliitikas ning seda me ka teeme.“