Enn Eesmaa sarjas Andrus Ansipit: poliitiliselt sõltumatu eurovolinik käitus Reformierakonna valvekommentaatorina

Reformierakonna liikmete viimase aja sõnavõtud teevad Eestile meie liitlaste ja partnerite ees häbi ning kahjustavad seeläbi meie julgeolekut, leiab Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa.

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu asespiiker Enn Eesmaa märkis, et eilse Andrus Ansipi intervjuu juures oli kaks väga suurt probleemi. "Esiteks peaks Ansip Euroopa Komisjoni voliniku ja asepresidendina olema poliitiliselt sõltumatu, kuid käitus Eesti Päevalehele intervjuud andes Eesti opositsioonierakonna valvekommentaatorina. Sellise aktiivse sekkumise pärast riikide sisepoliitikase on volinikke varemgi korrale kutsunud," kommenteeris Eesmaa pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et teine probleem on võib olla veelgi suurem ja see puudutab Eesti julgeolekut. "Praegune valitsus on korduvalt sõnade ja tegudega kinnitanud, et meie välis- ja julgeolekupoliitika on järjepidev ja konsensuslik. Oleme Euroopa Liidu ja NATO lahutamatu osa ning toetame koos oma liitlaste ja partneritega vankumatult Venemaale kehtestatud sanktsioone. Kelle huvides on siis see, et Reformierakond viimasel ajal neid põhimõtteid aktiivselt ründab?" küsis Eesmaa.

Eesmaa sõnul kahjustavad mitme Reformierakonna liikme sõnavõtud Eesti riigi usaldusväärsust ning annab materjali idanaabri propagandamasinale. "Euroopa Komisjoni asepresident peaks oma sõnade kaalu paremini mõistma ning ei peaks oma erakonnakaaslaste kohalike valimiste kampaaniasõnumeid Euroopa tasemel võimendama," ütles Eesmaa kokkuvõtteks.

Eilses Eesti Päevalehele antud intervjuus jagus eurovolinikul ja Reformierakonna liikmel Andrus Ansipil kriitikat Keskerakonna kohta. Nimelt märkis Ansip, et Ratase valitsus üritas Läti ja Leedu riigijuhtidele Kremli-meelseid seisukohti pähe määrida. Jüri Ratas tõrjub taolisi väited.