Enn Eesmaa: meie ühine eesmärk on, et pronksiöö sündmused ei korduks

Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa sõnas pronksiöö 10ndal aastapäeval, et tegemist oli kurvastava sündmusega meie riigis ja ehmatusega kõigile siin elavatele inimestele.

Eesmaa sõnas, et pronksiöö jääb kahtlemata meie ajaloolisesse mällu, sest sellise ulatusega rahutusi ei olnud taasiseseisvunud Eestis varem toimunud ning loodetavasti kunagi ei kordugi. „Rahutused olid šokeerivad ning jätsid väga paljudele inimestele hingehaavad. Samas näitas see meie riigi ja inimeste tugevust, et suutsime koos edasi minna, et tänaseks on rahutused vaid valus mälestus,“ selgitas Eesmaa.

See, et olukord ei eskaleerinud veelgi ja provokatsioonidele ei allutud, näitab Eesmaa sõnul meie põhjamaist tasakaalukust. „Läbi ajaloo on Eesti inimesed olnud tasakaalukad, see oli ja on meie tugevus. Kiidan väga eestlasi ja venelasi – kõiki meie inimesi, kes võtsid kuulda üleskutseid tänavatele mitte minna,“ ütles Eesmaa.

Ta tõdes, et meie ühine eesmärk peab olema ühtsem ühiskond „On päris selge, et nendest sündmustest ei võitnud keegi. Usun, et inimesed mõistavad seda ja ka viimased hõõguvad söed kustuvad kord,“ rõhutas Eesmaa.