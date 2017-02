Endiste siseministrite avaldus: sisekaitseakadeemia kolimine Narva tähendaks selle lõppu

Viis endist Eesti siseministrit leiavad, et sisekaitseakadeemia viimine Tallinnast Narva pole põhjendatud ning tähendaks selel lõppu.

„Keskerakonna, IRL-i ja SDE koalitsioonileppes on lubatud viia Sisekaitseakadeemia Narva. Kui see otsus peaks langema, võib see tähendada sisuliselt Sisekaitseakadeemia lõppu praegusel kujul. Argumente on palju – alates õppejõudude lahkumisest lõpetades kõrgharidus- ja magistriõppe võimaliku kadumisega,” ütlevad endised siseministrid Märt Rask, Ain Seppik, Toomas Varek, Kalle Laanet ja Hanno Pevkur.

„Veelgi lihtsamalt öeldes, kui tänasel võimuliidul on 20-30 miljonit eurot vaba raha „betooni panemiseks“, siis tasub see investeerida Ida-Virumaa elukeskkonna parandamiseks ja ehitada ujula, lasteaiad või muud kohalikele inimestele vajalikku,” märgivad siseministrid.

Endised siseministrid toetavad senise kava jätkumist, mille järgi keskenduks siseministeerium Narva praktikakeskuse arendamisele ja Tallinnas Kase tänaval asuva akadeemia peamaja ning Pärnumaal Paikusel asuva politsei- ja piirivalvekolledži hoonete renoveerimisele.

Avaldusele on alla kirjutanud

Märt Rask (1995-1996)

Ain Seppik (2002-2003)

Toomas Varek (2003)

Kalle Laanet (2005-2007)

Hanno Pevkur (2014-2016)