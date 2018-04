Endised ohvriabi-juhtivtöötajad lõid vaimse tervise edendamise organisatsiooni

Endise ohvriabi juhi Olle Selliovi ja nõuniku Õnne Liv Valbergi eestvedamisel avab 2. mail uksed Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus.

VAITER on mittetulundusühing, mille missioon on anda oma panus vaimse tervise seisundi parandamiseks Eesti ühiskonnas.

Kompetentsikeskus koondab, arendab ja rakendab koostööpartnerite toel vaimse tervise alast oskusteavet nii abi pakkumisel kui ka ennetuslike tegevuste läbiviimisel.

Asutajate sõnul sündis MTÜ soovist mitte leppida olukorraga, kus kümned tuhanded inimesed Eestis vaevlevad depressioonis ja keskmiselt iga teine päev lahkub keegi vabatahtlikult elust.

„Iga päev põhjustatakse vägivallakuriteoga kannatusi kümnetele inimestele ja iga päev langeb keegi – enamasti alaealine – seksuaalse rünnaku ohvriks. Liiga tihti on haiget saanud inimese jaoks tõhusa abi leidmiseks rohkem takistusi kui võimalusi,” leiab Selliov.

„Meie soov ongi, et iga inimest ja iga perekonda – olenemata vanusest, soost, rassist, sotsiaalsest taustast, kultuurilisest eripärast, LGBT+ sättumusest – koheldakse abi andmisel austuse, hoolivuse, tähelepanu ja mõistmisega.

Leiame, et iga indiviid on oluline ja väärt elama täisväärtuslikku elu. Me saame palju ära teha selleks, et meis ja meie suhetes teistega valitseks tasakaal ja et me ei seaks teistele teadlikult või teadmatusest takistusi olla õnnelik”, kinnitab Valberg.