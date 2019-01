Endise Rahu kino lammutamisuudis tõi välja pahased grafitikunstnikud

Delfi lugeja saatis uudise valguses pildi linnaosavanema Raimond Kaljulaidi valimisplakatist, millele on grafitiga peale kirjutatud "Rahu kino?".

Lissaosa loodab, et hoone lammutustööd ning uue kaubandushoone loomine parandab piirkonna turvalisust. Kaljulaid kommenteeris, et tegemist on positiivse arenguga Kopli piirkonna elanike jaoks.