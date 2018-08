Endise linnavoliniku jalutuskäik lõppes PERH-is: naist ründas koer ja lisaks agressiivse neljajalgse omanik

Trei kirjeldab sotsiaalmeedias üksikasjalikult eile Harku vallas Vääna-Jõesuus toimunud intsidenti, kus 3-aastase lapselapse ja taksikoeraga jalutama minnes sattus naabrimehe agressiivse neljajalgse ohvriks.

"Nagu ründavale loomale omane, võttis koer kõigepealt sihikule Oskari, haaras ta oma lõugade vahel õhku ja rapsis, kuidas jaksas. Seejärel võttis ta sihikule suuruselt järgmise – minu lapselapse, õnneks jõudsin piisavalt kiiresti reageerida ja hüppasin vahele," kirjeldab Trei sündmuste käiku.

Seda oli pealt näinud ka koera omanik, kuid abistamise asemel käskis ta Treil hoopis koera ja lapsega oma aia tagant kaduda. "Et oma seisukohta selgemini väljendada otsustas ta lisaks ka ise mind füüsiliselt rünnata, seejuures oli tunda, et mees oli hiljuti alkoholi tarvitanud," lisas ta.

Linnavolinik kutsus kiirabi ja politsei, kuid koera omanik istus autorooli ja sõitis minema, väites, et tal on vaja laps trenni viia. "Tuletan meelde, et mees oli tugevate alkoholi lõhnadega."

Põhja-Eesti regionaalhaiglasse jõudes selgus, et Trei 7-sentimeetrine haav vajab õmblust. Haiglas registreeriti ka koera peremehe poolt tekitatud vigastused rindkeres.

"Koera ja tema omanikuga on olnud probleeme aastaid. Viimane rünnak leidis aset augusti alguses ja sedalaadi ründamisi on siin iga suvi, kuna koera omanik ei suvatse oma agressiivset koera alati aias kinni hoida," selgitas Trei ja lisas, et seni nii tõsiste tagajärgedega õnnetust ei ole olnud.

"Probleemist on korduvalt, erinevate naabrite poolt, Harku valda ka teada antud. Vestlused koeraomanikuga aga ilmselgelt mingit tulemust andnud ei ole. Omaniku arvates on probleemiks inimesed, kes tema aiast mööda jalutavad."