Endine USA suursaadik Eestis: Trump ütles häid ja õigeid asju, aga lootnuks rohkem sügavust tema tänus

Endise USA suursaadiku Michael C. Polti sõnul toimus USA ja Balti riikide presidentide kohtumine väga õigel ajal.

Aastatel 2009-2012 Eestis suursaadikuna töötanud USA endine diplomaat Michael C. Polt ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et eilne USA presidendi Donald Trumpi kohtumine kolme Balti riigi presidendiga näitab, et USA võtab partnerlust Balti riikidega väga tõsiselt.

Ta tõi muiates esile Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė kommentaari, mille too tegi Trumpile viidates ettearvamatu juhtimisstiili kohta. "Ma arvan, et ta suutis panna ühe võimaliku probleemse aspekti positiivsesse võtmesse, sest ühest tviidist järgmiseni ei pruugi keegi teada, mis poliitikamuudatused ees ootavad," sõnas Polt. "Seda öelnuna, ma ei ole üleliia armunud Trumpi administratsiooni välispoliitikasse, aga mis puutub Balti riikidesse, siis USA valitsus on teinud palju õigeid asju, mida sellise tähtsa partnerluse puhul ongi tulnud teha. Me oleme võtnud seda partnerlust tõsiselt ja rõhutanud, et meil on ühised huvid. Nii et ütleks, et selles valdkonnas seni tehtu osas tuleb minult Trumpi administratsioonile aplaus."

35 aastat diplomaadina töötanud Polt nentis ka, et riikide liidrite poolt välja öeldu kõrval on ka sama oluline, mida välja ei öelda. Samuti ka see, kuidas midagi öeldakse.