Endine Taxify Eesti juht kandideerib Roheliste nimekirjas riigikokku

Steve'i eesmärgiks on jagamismajanduse viimine uuele tasemele. “Olen kindel, et kõik, mis puudutab ressursside jagamist on kasulik inimestele ja neid ümbritsevale keskkonnale. Praegune maksustamise süsteem pärsib majanduse arengut ning tuleks kriitiliselt üle vaadata. Inimesed, kes tegelevad jagamisega tuleb vabastada tulumaksu tasumisest! Maksutulu, mis jääb otseselt saamata, tuleb tagasi kaudselt,”. rääkis Truumets.

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova on rõõmus, et Steve just Roheliste kasuks otsustas:

”On tore, et meiega liitub järjest enam säravaid noori, kes hoolivad puhtast elukeskkonnast ja mõistavad, et kord nelja aasta tagant ühe nime nimekirjast välja noppimine ei rahulda kaasaegse eesti rahva otsustusvajadust ning Steve on tulnud, et seda muuta ja suurendada ühiskonna sidusust läbi otsedemokraatia,”.

Lisaks on Steve Truumets veendunud, et tänu Rohelistele liigub Eesti tulevikus rohkem otsedemokraatia suunas ning igal inimesel on võimalik rohkem riigivalitsemises kaasa rääkida. “Imeline oleks vabadus otsustada asjade üle, mis puudutavad just sind, sinu kogukonda, sinu riiki! Inimesed on läbi ajaloo just seda soovinud. 21. sajandil võiks demokraatia olla ja peaks olema arenenum kui kunagi varem, kuid ometi omame vähem otsustusõigust kui Vana-Kreekas.”

Steve Truumets on üle kaheksa aasta panustanud teenindussektorisse ja juhtinud Booking.com Eesti haru ning olnud Taxify Eesti juht.

Äriregistrist selgub, et Truumets on Roheliste nimekirjas juba eelmise aasta novembrist.