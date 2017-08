Endine Talleggi töötaja: purustaja on pidevalt katki, naised peavad pidevalt koorimiskaste taguma käsitsi konteineritesse

Talleggi haudejaama tibude kohtlemise skandaali valguses kirjutas ettevõtte endine töötaja Delfile kirja, milles kirjeldab, kui võikalt linde koheldakse.

"Mind vihastab ja samas ajab naerma proua Eve Samuli jutt! (Eve Samuli on Talleggi linnukasvatuse algtootmise direktor – toim.)

Ta teab väga hästi, kui suured on viimastel aastatel haudejaamas partiid, mis tähendab, et naistel tõsteti ilma palgatõusuta töökoormus kolmekordseks (varem kolmele päevale jagunenud partiid on viidud ühele päevale, et ikka rohkem liha toota).

Tibusid koorub päevas kolm korda rohkem kui kümme aastat tagasi, tänu millele on purustaja pidevalt katki ja naised peavad 20-kiloseid munakoortest, munadest ja praaktibudest koosnevaid koorimiskaste taguma käsitsi videol nähtavatesse püttidesse. Kõik tibud - nii koorunud kui koorumata - jäävad sinna ootama oma piinarikast surma, enne mida neid taotakse suure roobi või kastiga madalamaks, et sinna ikka rohkem mahuks...

Ka haudejaamas sees on nii tibudele kui ka tavatöötajatele ebanormaalsed tingimused... Ruumid ja ventilatsioon on vanade partiide numbritele tehtud. Kuumus tapab, õhku ei ole... Tibud karjuvad, nokad lahti, mis tähendab, et neil on kuum ja piin olla ning nad on lämbumas.

Loe veel

Aastaid tagasi me võitlesime oma õiguste ja tibude heaolu eest, aga just nimelt proua Eve oli see, kes meil suud kinni pani ja meile sõna otseses mõttes näkku naeris. Ja tema poolt tuli ka ettepanek partiide suurendamisele, kuigi ta teadis väga hästi, kui halb olukord on ventilatsiooniga, ja et purustaja on vana ning vajab pidevalt remonti.

Aga neile on ju tähtsamad tootmise- ja müüginumbrid, kui tibude ja töötajate heaolu...

Mul on südamest hea meel, et lõpuks on asi liikuma hakanud!

Tänan Teid ja kõike parimat !"