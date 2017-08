Endine sotside juht Jüri Pihl kandideerib Keskerakonna nimekirjas

Endine siseminister, sotsiaaldemokraatide varasem esimees Jüri Pihl kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas Pirital.

Pirita halduskogu esimees Jüri Pihl ütles teates, et soovib anda oma panuse kohaliku elu edendamisse. „Olen ise kümmekond aastat olnud Pirita elanik ning seetõttu soovin ka panustada oma kodukoha arendamisse,“ sõnas ta.

Pihl lisas, et tema jaoks on olulised haridusteemad, et Pirital oleks lasteaiakohti ja et lapsevanemad usaldaksid Pirita koole. „Pirita on kasvav ja noor linnaosa. Liigume õiges suunas, ehitame Pirita Kose lasteaia, valminud on Merivälja kooli juurdeehitus ning gümnaasiumi uus direktor on aktiivselt koolielu korraldamas, kuid kindlasti saab ja tuleb siia veelgi tähelepanu pöörata,“ rõhutas Pihl.

Pirita inimeste jaoks on tema sõnul kindlasti olulised ka liiklusküsimused ja planeeringud, kus tuleb tagada tasakaal kohalike inimeste ja arendajate huvide vahel. „Eelkõige tuleb kaitsta kohalike elanike huve, kuid eraomanike ja arendajate õigustatud ootusi tuleb muidugi arvestada,“ tõdes ta.

Keskerakonna nimekirjaga otsustas erakonnatu Pihl enda sõnul liituda seetõttu, et halduskogu esimehena nägi ta, et uue esimehega Keskerakonnas saab kõige paremini Pirita inimeste huvide eest seista. Ettepaneku valimistel osalemiseks tegi Pihlile Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas, kes samuti Pirita elanik. „Keskerakond on erakond, millel on tugev ja stabiilne toetus nii riigis tervikuna kui ka Tallinnas ning kes suudab oma valimisprogrammi täita,“ kiitis Pihl. Siiski rõhutas ta, et suurde poliitikasse ta tagasitulekut ei plaani.

Pirita esinumber, linnaosa vanem Tõnis Mölder rääkis, et Jüri Pihli osalemine kohalikel valimistel on tema poliitiku ja ettevõtja kogemusi arvestades linnaosa jaoks kindlasti väga positiivne. „Aasta jooksul, mil Pihl on olnud halduskogu esimees, on töö halduskogus olnud aktiivne ning koostöö linnaosavalitsusega konstruktiivne. Kohaliku inimesena on tal kindlasti palju mõtteid ja soovi linnaosa elanike eest seista,“ sõnas Mölder.