Endine riigikohtu esimees: Helme ähvardus on ohtlik pretsedent

Riigikohtu endine esimees Uno Lõhmus nimetas Martin Helme kriitilist sõnavõttu kohtunike suunas ohtlikuks pretsedendiks nii õigus- kui poliitilises kultuuris.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ähvardas esmaspäevasel riigikogu istungil kohtunikke, kelle otsuse tulemusel kanti aasta alguses Eesti rahvastikuregistrisse esimene samasooliste abielu.

Lõhmus leiab, et riigikogu liikmetel on õigus kohtunikke kritiseerida, kuid oluline on teha vahet kriitika ja solvamise vahel, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Kui rahvaesindaja kuulutab kõnepuldist, et mingid tädid võtavad kätte ja teevad Eestis seadusi, siis on see kohtuniku jäme ja matslik solvamine, mille sarnast pole minu teada ükski võimu esindaja siiani endale lubanud," sõnas endine riigikohtu esimees.

"See sõnavõtt tervikuna on rünne õigusriigi põhimõtte vastu ja see on ohtlik pretsedent riigikogu nii õigus- kui poliitilises kultuuris," lisas ta.

Martin Helme, kes ütles riigikogu puldist, et soovib kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe peade veeremist, ei leia, et tema sõnad oleksid olnud ebaeetilised.