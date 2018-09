Endine regionaalminister Jaan Õunapuu hülgas sotsid ning astus Keskerakonda

Õunapuu kuulus enne Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Äriregistrist nähtub, et ta astus parteist välja 13. septembril. Samal päeval liitus ta Keskerakonnaga. Eelmistel riigikogu valimistel kogus Õunapuu sotside ridades Tartu- ja Jõgevamaal 1447 häält, kuid riigikogusse ei pääsenud. 2016-2017 oli ametis Tartu abilinnapeana. Tänavuse aasta algusest aga regionaalhalduse osakonna Tartumaa talituse juhataja.

Õunapuu sõnul on peaminister Jüri Ratase juhitud valitsus pööranud tugevalt tähelepanu regionaalarengule ja omavalitsuste toimetulekule. Selle ühe näitena tõi Õunapuu välja linnade-valdade tulubaasi tõusu, mis annab kohalikule kogukonnale paindlikumad võimalused teha vajalikke otsuseid ja kodukohta arendada. "Riigi usaldus kohalikesse elanikesse ning juhtidesse on kahtlemata tähtis ning annab selgelt positiivse signaali omavalitsustele," rõhutas ta pressiteate vahendusel.

Endine saadik märkis, et Keskerakond on toonud Eesti poliitikasse vajalikku muutuse pärast pikaajalist Reformierakonna valitsemist ning ta toetab peaminister Ratase seatud suunda sidusamast ja solidaarsemast ühiskonnast.

Tartumaa piirkonna juht, Keskerakonna juhatuse liige Aadu Must sõnas, et Keskerakonnaga liitus asjalik inimene, kelle teadmised annavad erakonnale rohkelt. "Me oleme Jaaniga lähedasi vaateid jaganud ja ühiselt tööd teinud mitmeid aastaid. Ta on nii Tartu linnas kui ka maakonnas tuntud ja kogenud poliitik, kes on südant valutanud oma kodukandi edendamise eest," rõhutas ta.