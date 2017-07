Endine minister Michal: Simsoni suur vaguniäri tuleks katki jätta

Endine majandus- ja taristuminister, reformierakondlane Kristen Michal leiab, et plaanitav tehing - EVR Cargo plaan osta Vene tehastest vaguneid ja neid Venemaal tegutsevatele firmadele välja rentida - vajab kindlasti ülevaatamist, vastasel juhul tuleks vaguniäri katki jätta.

"Ükskõik, kuidas keskerakondlane Kadri Simson ennast ka õigustada ei püüaks, on selge, et minult ministrina poleks saanud tuge plaan investeerida Venemaale 35 miljonit eurot," sõnas Michal vastuseks Kadri Simsoni väitele, nagu sellise vagunite rendiga oleks tegeletud ka eelmisel aastaks, kui ministriks oli eelpool nimetatud reformierakondlane.

"Eesti riigile kuuluv ettevõte läheb sanktsioonide all olevale Venemaale raudteeäris 35 miljonit eurot viima, et anda tellimus Vene tehastele uuteks vaguniteks ja vastu saada võimalus neile Venemaal kõrge riskiga ning aegamööda rentnikke otsida? Tule taevas appi!" tsiteeris Michal juba klassikaliseks saanud Andrus Ansipi lauset.

Michal märkis, et Simsoni suurele vaguniäri plaanile ei saa tulla üllatusena ega olla õigustuseks, et EVR Cargo on oma olemasolevat vara varem rentinud. Küll on aga kentsakas mõte minna suuremalt Venemaale vaguneid ostma ja neid rentima. "Majanduslik ja terve mõistus paneks igaühe küsima, kas peale raha äraandmise on meil Vene vaguniturule viia midagi sellist, mis on meie ainuomane konkurentsieelis. Midagi, mida Venemaa raudteeturgu kontrollivad pagunid ei tea? Vagunihindu oskavad nad muuseas ka ise arvutada," kommenteeris Michal.

Michal tõstatas ka teise küsimuse: "Kui eeldame, et teised EL ja NATO riigid on Venemaaga suheldes meiega samal liinil, siis mis mulje selline käitumine loob? Eesti riigile kuuluv eraõiguslik ettevõte läheb oma raha Venemaale viima ajal, mil Eesti-poolne Euroopa Liidu eesistumine on algamas? Selline käitumine ei too puna palgele vaid Ühtse Venemaa leppega karastunud keskerakondlasele... ."

Endine majandus- ja taristuminister leiab, et plaanitav tehing tuleb kindlasti üle vaadata, vestelda alustuseks välis-, kaitse- ning siseministeeriumi ekspertidega ja küsida omavahel ka nõu eraettevõtjatelt, kes sellist äri teevad.

"Simsoni suur vaguniäri tuleks katki jätta. See on ainus lahendus, et sellest ei saaks raudteel liikuvat monumenti Kadri Simsonile," märkis Michal lõpetuseks.

