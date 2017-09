Endine linnaametnik: Alexander Kofkini ettevõte pidi kioskikonkursi võitma

Täna Harju maakohtus jätkunud Edgar Savisaare kohtuprotsessil ütles endine linnaametnik Alexander Pihlo, et 2008. aastal pidi kioskite rajamise konkursi võitma Alexander Kofkini ettevõte Estkompexim.

2008. aastal Kristiine linnaosavanema asetäitjana töötanud ja täna kohtus tunnistajana selgitusi andnud Alexander Pihlo meenutas, et samal aastal laekus Kristiine linnaossa linnavalitsuse protokolliline otsus, milles seati ülesandeks kuulutada välja eelläbirääkimistega konkurss kioskite ehitamiseks.

Kristiine linnaossa planeeriti kahte kioskit, mille asukohad polnud Pihlo hinnangul kui atraktiivsed.

Pihlo rääkis kohtule, et 18-päevaline konkursi tähtaeg oli "suhteliselt absurdne". Ta märkis, et nii napi ajaga ei tee arhitektuuribüroo eskiisigi valmis, rääkimata kooskõlastustest. Ta kinnitas, et lühikesest tähtajast eraldi arutelu ei tekkinud, kuna oli korraldus ja toonane linnaosavanem Mihhail Korb ütles, et see tuleb ära teha.

Küsimusele, miks esialgne konkurss tühistati ja selle läbiviimine ettevõtlusameti ülesandeks anti, vastas Pihlo, et linnaosavanem Korb ütles seda ja lisas, et linnavalitsuse poolt laekus korraldus, kus oli kirjas, et sellistel tingimustel korraldatav konkurss ei täida oma eesmärki.

Pärast seda, kui konkursi korraldamine sai ettevõtlusameti ülesandeks, moodustati ameti juurde komisjon, kuhu Korbi korralduse kohaselt pidi kuuluma ka Pihlo.

Komisjoni istungitest osa võtnud Pihlo meenutas, et juba varem oli räägitud, et konkursi peab võitma Alexander Kofkini ettevõte Estkompexim. Samuti oli ta seda rääkinud komisjoni juhi Ave Jürgeniga.

Samas märkis ta, et kellegi eelistamine polnud erandlik, vaid aeg-ajalt olid konkurssidel favoriidid, kelle võit tuli korrektselt ära vormistada.

Ta ei osanud ühtegi Kofkini ettevõtte eelist nimetada, kuid ütles, et selle taga on isiklikud suhted. Pihlo kinnitas, ei puutunud kioskite konkursi toimumise ajal kokku toonase linnapea Edgar Savisaarega, kuid lisas, et Mihhail Korb ütles talle, et tegemist oli Savisaare-poolse huviga.