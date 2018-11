Endine kohtunik Leo Kunman: kapo üritas mind värvata, keeldumisel demonstreeriti oma jõudu

Kunman alustas kohtunikutööd 1994. aastal. "Paar aastat hiljem sattus minu menetlusse sihukene kaasus, mis puudutas endist peaministrit Indrek Toomet. Ja enne, kui ma jõudsin seal midagi teha, saabus minu kabinetti külaline, keda ma tundsin natukene varasemast ajast," kirjeldas Kunman toonase kapo töötajaga kohtumist.

"Kuulasin tema mesimagusat juttu ja mõtlesin, et mis eesmärgil ta mind siin külastab. Natukese aja möödudes selgus, et kas ma oleksin nõus asuma nende kaastöötajaks. Pakuti teatud hüvesid ja oldi huvitatud, et see Toome kaasus lahendatakse neid huvitavas suunas," jätkas Kunman. Mehe väitel oli kapo esimene huvi see, et Toome jääks vahi alla.

"Õnneks ei vaadanud sellel ajal asju läbi kohtunik üksinda, olid ka rahvakohtunikud. Ja koos rahvakohtunikuga me ei nõustunud Toome edasise vahistamisega, vabastasime ta vahi alt. See muidugi pahandas seda nelja tähe nimelist ametit päris kõvasti ja sellele siis aja jooksul järgnesid minu suhtes erinevad sanktsioonid, erinevad alusetud kaebused, siis kriminaalasi, nagu paljud teavad. Tsiviilasjast tehti kriminaalasi, mille käigus siis demonstreeriti oma jõudu," jätkas Kunman toonaste sündmuste kirjeldamist.

Kunman väidab ka, et selle menetluse käigus "rikuti jõhkralt seadusi". "Minu kodu otsiti (läbi, toim) ilma presidendi loata, minult võeti ära auto, mida hoiti kaks aastat kapo kuskil kuuris. Kuigi ekspert ütles, et tema seda autot enam ekspertiisi tegemiseks ei vaja, tal on fotod kõik tehtud," sõnas Kunman riigikogu ees.