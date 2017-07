Endine keskerakondlane Rainer Vakra: Toom on üleliigne koorem, kellest Ratas peaks vabanema

Omal ajal Keskerakonnast lahkunud ja sotsidega liitunud Rainer Vakra leiab, et endisel koduparteil oleks aeg Toomile ust näidata.

"Mõnikord, kui koorem läheb liiga raskeks, on vaja üleliigsest vabaneda, et püsida teel ning liikuda edasi uue hooga. Peaministril ei ole mõtet Yana Toomi kaitsta, on öeldud ja tehtud juba piisavalt, temaga on kõik selge. Mida varem Yana Toomil minna lastakse, seda parem," leiab ta.

"Radikaalse Toomi lahkumine uuenenud Keskerakonnast on paratamatu. Küsimus on vaid - millal see juhtub. Praeguses olukorras temast vabanemine lööks Keskerakonnas õhu puhtaks ja annaks vajalikku hapnikku juurde ning oleks Jüri Ratasele suureks kergenduseks."

Ta toonitab, et kui praegu antakse siseläbirääkimistel Yana Toomile järgi, siis see on selgelt libedale jääle minek. "Toom jääb ikka ja jälle uusi asju välja pressima ehk süües kasvab isu. Kokkuvõttes ei saa Keskerakond muutuda enne kui muutuvad inimesed ja nende teostatav poliitika."

Mis koosseisu muutumisse puutub, meenutagem, et Vakra ise kuulus samuti Keskerakonda. Ta lahkus sealt 2012. aastal ning liitus järgmisel aastal SDE-ga.