Endine abilinnapea Jäppinen: konkreetne ajend ametist lahkumiseks oli, et vene koolidele nõuti erandit, et nad jääksid venekeelseks

Kunagine Tallinna haridusala abilinnapea Kaia Jäppinen rääkis eilses Eesti Ekspressis, kuidas Keskerakond üritas kultuuripealinn Tallinna politiseerida ja hakkas töötama venekeelsete gümnaasiumite eestikeelsele õppele ülemineku vastu.

"2010 tekkis surve kultuuripealinna projekti ärakasutamiseks 2011. aasta valimistel. Ma olin suutnud viis aastat hoida seda projekti laiapõhjalisena ja apoliitilisena. Ja nüüd taheti kõik pea peale pöörata," rääkis Jäppinen.

"Väga konkreetne ajend ametist lahkumiseks oli see, et osale vene koolidele nõuti erandit, et nad ei läheks üle osalisele eesti keele õppele ning jääksid venekeelseks. Aastast 2005 oli koolidega üleminek kokku lepitud, ent nüüd nõuti, et viis kooli ei läheks. Tundsin, et seda otsust ma teha ei saa. Ma ei saa keerata selga eesti keelele ja rahvale," meenutas Jäppinen.

Jäppineni tervis oli selleks ajaks muutunud väga kehvaks, teda vaevas raske depressioon. Linnapea Edgar Savisaar rahuldas tema lahkumispalve, kuid ta jäi siiski Savisaare nõunikuks.

"Yana Toom läks minu asemel abilinnapeaks. Sain aru, et Toom tegeles poliitikaga, kuid mina oleksin pidanud ikkagi sisulise poolega jätkama kaks korda väiksema palga eest, ja see ei sobinud mulle," nentis Jäppinen.