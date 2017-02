Endast ja teistest hoolivad autojuhid saavad täna politseilt kommi

Esmaspäeval kontrollivad politseinikud üle Eesti autojuhtide kainust. See kord on politseioperatsioon eriline – kõik seaduskuulekad autojuhid saavad politseinikelt tänutäheks kommi.



„Tänane tavatu lähenemine operatsiooni läbiviimisele sündis koostöös veebirakendusega Teomeeter, kus inimesed andsid erinevaid lubadusi liikluskultuuri parandamiseks. Meie lubasime enda poolt, et politsei teeb liiklejatele üllatuse, kui koguneb 100 000 liiklusalast lubadust,“ ütles politseikapten Sirle Loigo. „Loodan siiralt, et täna saavad kõik kommid otsa ja kõik autojuhid on kained.“

Sel aastal on politseinikud liiklusest kõrvaldanud juba pea 900 juhti, kes poleks tohtinud rooli istuda. Mullu toimus joobes juhtide süül 165 liiklusõnnetust, milles hukkus seitse ja sai vigastada 214 inimest.

Teomeeter.ee pakub ideid igapäevategudeks, millega igaüks saab ise Eesti kultuuri ja väärtusi kujundada. Teomeetri esimeseks teemaks on liikluskultuur ja ligi 17 000 inimest on andnud juba üle 101 000 lubaduse, mis aitavad liiklust turvalisemaks muuta.

Kõige sagedamini antud lubadused puudutasid alkoholi – üle 6600 inimese lubasid mitte istuda joobes rooli ning üle 5200 inimese lubasid mitte istuda autosse, mille juht on joobes. Samuti olid populaarsed lubadused võtta teekonnaks varuaega, et mitte kiirustada, tänada kaasliiklejaid lahkuse eest ja näidata suunda vähemalt kolm sekundit enne pööret või reavahetust.

Loe veel

„Kui kõik need lubadused saavad teoks, muutub meie liiklus palju turvalisemaks ning paljud suuremad ja väiksemad liiklusõnnetused hoitakse ära,“ ütles Sirle Loigo.

"100 000 liikluskultuuri arendavat lubadust on Eesti rahva suur kingitus iseendale. Liiklusõnnetuste vähendamise kõrval muudavad need lubadused liiklemise kindlasti ka järjest viisakamaks, hoolivamaks ja meeldivamaks. Loomulikult julgustame kõiki teomeeter.ee lehel lubaduste andmist jätkama," lisas Teomeetri tegevjuht Halliki Voolma.

Teomeeter loodi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi raames. Lisaks liiklusteemale saab Teomeetris tegudega panustada turvalisemasse alkoholikultuuri ning järge ootavad tarbimistarkuse ja keskkonnahoiu teod. Iga teema siht on koguda vähemalt 100 000 tegu.