Enamik Tallinna vanalinna baare müüb purjus inimestele ja alaealistele keelust hoolimata alkoholi

Saarniidu sõnul aitab vastutustundlik teeninduskultuur luua turvalisusust ning hoida inimeste elu ja tervist. "Mida enam on inimene tarvitanud alkoholi, seda suurema tõenäosusega satub ta sekeldustesse või seab end ohtu liigeldes. Oleme juba aastaid teinud lõbustusasutustega koostööd, tõstmaks kaupmeeste teadlikkust ja vastutustunnet, et joobetunnustega inimesele alkoholi ei müüdaks. Testostud näitavad tegelikult, et see töö on vaikselt vilja kandmas. Samas selgus, et alaealistele on lõbustustasutustes alkohol endiselt lihtsasti kättesaadav."

TAI vanemspetsialisti Triin Soku sõnul on teenindajatel ja turvameestel oluline roll alkoholist põhjendatud õnnetuste avariid, avaliku korra rikkumiste ja vägivalda ärahoidmisel. "Alkoholi müügiga kaasneb vastutus kogukonna ees ja need baarid, kus purjus inimesele alkoholi müüakse, mõjutavad teisi vastutustundlikumaid müügikohti ning linna üldist mainet. Tunnustan kesklinna politseijaoskonda, kes on nii järjepidevalt teemaga tegelenud ning loodan, et see muutub järjepidevaks, tulemused paranevad ning on heaks eeskujuks kõikidele Eesti omavalitsustele," lisas Sokk.

Soku sõnul peaksid teenindajad märkama liigselt alkoholi tarbinud klienti ja pakkuma talle alkoholi asemel vett või kutsuma takso. "Nõnda paraneb baari õhustik, linnapildis esineb vähem vägivalda ning avalikus ruumis on turvalisem ja meeldivam liikuda. Samuti tunnevad end turvalisemalt lõbustusasutuse töötajad ning nende töökeskkond on meeldivam," lisas Sokk.

Testoste viidi läbi eelmise aasta novembrist detsembrini. Selleks võeti appi amatöörnäitlejad, kes etendasid joobetunnustega kliente. Dokumendi küsimise kontrollimiseks kasutati äsja täisealiseks saanud noori.

Aastal 2015 alustas Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskond "Pea piiri" kampaania raames tegevusi tõstmaks meelelahutusasutuste, tanklate ning kaupluste müüjate teadlikkust joobetunnustega kliendile alkoholi müügi keelust.

Tallinna kesklinna jaoskonna tööpiirkonnas on suur osa väljakutsetest seotud just alkoholi liigtarbimisega. Eelmisel aastal tehti jaoskonna tööpiirkonnas kokku 2728 väljakutset, millest ainuüksi 498 korral tuli politseinikel tegeleda alkoholijoobes inimesega.