Ema hurjutamine teeb kahju lapsele: Lastekaitse liidu president Loone Ots kommenteerib „Väikese hiiglase“ rahapalvet

"Peaksime ka oma lastele maast-madalast õpetama, et teadmisi, raha ja muud kogutakse ikka ise, mitte spikrite või sponsorite abiga,“ leiab lastekaitse liidu president Loone Ots.

"Väikese hiiglase" rahapalve juhtumis tõstatuvad Otsa sõnul mitmed küsimused, kuid üks on kindel – laps rahapalvet ise ei kirjutanud, kirjutab Õhtuleht.

[„Väikese hiiglase“ kangelase] puhul peaks esiteks kohe ja igaveseks lõpetama kommentaaride kirjutamise.

Kuigi need on sihitud pere täiskasvanu vastu, näeb ja aimab laps alati vanema negatiivseid tundeid. Niisiis teevad hurjutused otsest kahju just [lapsele]. Õnnetu postitus on nüüdseks internetist lahkunud ja kõik järgnev kära seetõttu ebavajalik [kommenteerib Ots intervjuus Õhtulehele].

