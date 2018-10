Elvas leidsid päästjad põlenud majast surnukeha. Tulekahju sai alguse kamina kõrval asunud tuhaämbrist

Põlenud majast leidsid päästjad hukkunud inimese surnukeha. Tulekahju lokaliseeriti kell 7.05. Elumaja teine korrus hävines tules täielikult ning esimene korrus muutus elamiskõlbmatuks. Päästjate hinnangul sai põleng alguse esimesel korrusel magamistoas kamina kõrval asunud tuhaämbrist. Põlema süttisid tuhaämbri läheduses olnud riided, millest tuli kiiresti edasi levis. Teadaolevalt puudus elamus suitsuandur.

Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 30 inimest. Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust, seega on kõige olulisem ennetada tuleohtu just eluruumides. Oluline on nii töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuanduri olemasolu, töökorras elektrisüsteem ning korras ja hooldatud kütteseadmed.

Just praegu, mil sügise saabudes on kätte jõudnud kütteperiood, tuletab päästeamet meelde, et küttesüsteeme peab puhastama igal aastal ja iga 5 aasta jooksul peab seadmed üle vaatama ja puhastama kutseline korstnapühkija.