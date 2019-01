Elurikkuse erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja

Mis on see põhjus, miks te otsustasite juba nüüd Elurikkuse Erakonnast lahkuda?

Konkreetse kirjaliku lühikokkuvõtte teguritest, mis viisid sellise otsuseni, edastasin ma viisakalt ERE juhatusele. Üldjuhul on õppivatel organisatsioonidel omadus igasugust laadi kogemustest midagi kasulikku omandada. Neil on vaba voli ka minu kirja jagada, tingimusel et selle tervikteksti ei moonutata. EREs on mitmeid tarku ja mulle sümpaatse mõtlemisviisiga eestvedajaid ja toetavaid liikmeid ning ma sooviksin seetõttu praeguse olukorra dramatiseerimist vältida. Kindlasti pole põhjusteks Artur Talviku poolt EER-is välja käidud kaardid. Ma pole tõesti nii primitiivne, hoolimata sellest, et mulle ei meeldi pokkerit mängida.

Millised on teie edasised plaanid poliitika vallas? Kas kavatsete ehk liituda mõne teise erakonnaga?

Olen nüüd mõnekümne aasta jooksul läbi mänginud erinevaid rolle erinevate parteide koosseisus ning usun, et võib välitöise kultuuriantropoloogilise andmekorje lõppenuks lugeda. Ühte ja teist esmaallika tasandi materjalidena on kogunenud selle jooksul ka. Ehk vormistub sellest midagi ka teistele kasutatavat. Liikmelisus tähendab ka teatud moel identiteedi jagamist ning mul hetkel pole veendumust, et ma ikka tahaksin vanuigi veel kord võtta ette kontrollimata võõrastega “verevahetuse” riski. Selline mängulustlik ja uudishimulik käitumismuster on omane iga liigi puhul ikka pigem noorloomadele.