Elu pärast surma: kuni viiendik doonorelunditest jääb omaste vastuseisul siirdamata

Tartu ülikooli Kliinikumis asub Eesti ainus organisiirdamiskeskus. (Foto: kardiokirurgia arhiiv)

Üha enam Euroopa riike läheb üle automaatsele elundidoonorluse süsteemile, mis tähendab, et iga inimene, kes pole väljendanud kirjalikku vastuseisu tema organid pärast surma abivajajale siirata, on vaikimisi elundidoonor. Eestis on olukord ebamäärane, kirjutab ERR.ee.