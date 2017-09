Elmar Vaher: 1260-eurose kuupalga eest eeldame, et politseinik oleks üliinimene

"2018. aastal on meil üle pika aja võimalik inimesi juurde palgata, aga tunnistan ausalt: ma ei tea, kuidas seda ülesannet täita. Nende kohtade jaoks, kuhu tahame inimesi värvata, on meil varustus ja palgaraha olemas, aga see palk pole atraktiivne," arutleb Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher.

"Praegu otsime Lääne-Harju politseijaoskonda seitset patrullpolitseinikku," ütles politseijuht Elmar Vaher intervjuus Eesti Päevalehele. "Värbamise vestlusel saame pakkuda brutopalka 1175 eurot, millele lisandub umbes 90 eurot, kui politseinik töötab ka öisel ajal, nii et brutopalgaks kujuneb umbes 1265 eurot kuus," märkis ta.

"Selle raha eest eeldame patrullpolitseinikult, et ta on jurist, julge, valmis kasutama tulirelva ja füüsilist jõudu, et ta ei vali aega ega kohta, suudab minimaalse info põhjal lahendada olukordi, talub solvanguid ja füüsilisi rünnakuid: aastas tuleb umbes 60 kriminaaluurimist, mis on seotud rünnakutega politseiniku vastu," jätkas ta.

"See, et me saame politseiametnikele palgatõusuks valitsuselt juurde ligi neli miljonit eurot (4,5%), on minu jaoks positiivne üllatus. Aga igal aastal kulub meil ligikaudu neli miljonit eurot liikluses plekimõlkimiste lahendamiseks. Kui see summa vabaneks ja saaksime selle liita valitsuselt saadavale neljale miljonile eurole, teeks see politseiametnikele ligi 10% palgatõusu."