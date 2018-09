Ellex Raidla juhtivpartner ravivigadest: segane seadusandlus paneb patsiendi kohtus nõrgemasse positsiooni

Fakt, et ravivea terminis pole seadusandluses kokku lepitud, teeb ta sõnul haigla esindamise kohtus kergemaks väljakutseks advokaadile kui patsienti kaitsta. „Kuskil ei ole definitsiooni ja juristid ei ole ette valmistatud selleks, et aru saada, kui isegi arstid ei saa aru,” ütles ta. Kohtuvaidlused lahenevad ta sõnul arst-eksperdi antava hinnanguga, kas raviviga on toime pandud või ei ole. „Ja vastavalt sellele need kohtuvaidlused ka lahenevad,” tõdes Nõmper.

Praegu saab inimene, kes ei ole rahul osutatud tervishoiuteenusega, pöörduda kaebusega raviasutuse poole või terviseametisse järelevalve teostamiseks. Samuti on võimalik tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonist saada juhtumile eksperthinnang. Rahalise kahjunõudega on võimalik pöörduda kas samasse raviasutusse või kohtusse.

Sotsiaalministeerium on kokku kutsunud töörühma, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.

Esimene kohtumine huvirühmade esindajatele on planeeritud ülehomsesse. Aasta lõpuks on kavas saata patsiendikindlustuse loomise eelnõu ametlikule kooskõlastusringile ja seejärel esitada valitsusele.